Le FC Séville sauvé par son gardien Bono, buteur dans les arrêts de jeu

Le FC Séville a arraché un point sur la pelouse de Valladolid samedi soir grâce à son gardien Yassine 'Bono' Bounou. Et non, ce n’est pas par ses arrêts que le portier marocain s’est montré déterminant mais bien par un but à la 94e minute digne des meilleurs renards des surfaces. Menés 1-0, les Sévillans ont joué le tout pour le tout en faisant monter leur gardien de but sur le dernier corner du match.

Malgré un corner dans un premier temps infructueux, le FC Séville a profité des difficultés de dégagement de Valladolid pour retaper le ballon dans la boîte au ras du sol. Bien placé, Bono a réalisé un enchaînement très rapide contrôle du droit, frappe du gauche imparable.