Le FC Barcelone victorieux face à Huesca, avec un Messi à l'assist pour son 500e match en Liga

Le FC Barcelone s’est imposé par le plus petit des écarts sur le terrain de Huesca (0-1), lanterne rouge, dans le cadre de la 17e journée de Liga. Distancé par l’Atletico et le Real Madrid, le Barça n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche soir.

Nul doute que Lionel Messi avait à coeur de l’emporter pour son 500e match de Liga. Et c’est la Pulga qui débloque la situation en adressant un excellent ballon au second poteau pour Frenkie De Jong qui n’a plus qu’à déposer le ballon du plat du pied (0-1, 27e).

En seconde période, le Barça s’est procuré plusieurs occasions mais Messi, Ousmane Dembélé et Pedri ne sont pas parvenus à tuer le match. Sans briller, le FC Barcelone s’impose logiquement chez le dernier du championnat.

Cela va mieux pour le FC Barcelone qui revient petit à petit dans le coup et se positionne à la cinquième place du championnat espagnol. Les Blaugrana sont invaincus depuis six rencontres en Liga, leur dernière défaite remontant au 5 décembre 2020 à Cadix (2-1).