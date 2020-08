Le FC Barcelone se fait descendre par la presse internationale après son humiliation face au Bayern

Séisme, il n’y a pas d’autre mot pour qualifier le match d’hier entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Les Allemands ont tout simplement croqué (2-8) une équipe en fin de cycle qui n’a strictement rien montré lors de ces quarts de finale de la Ligue des Champions.

Si les mots sont durs, que dire alors de la presse internationale. Marca, le journal pro Madrid n’y va pas quatre chemins et titre "Vergüenza", soit la honte. Le quotidien parle d’une humiliation historique pour le club catalan et au vu du score, on ne peut pas lui donner tort. Dans son journal, on aborde déjà la liste des entraîneurs qui pourrait débarquer afin de relancer un nouveau cycle. Mais qui de Pochettino, Koeman ou Xavi va-t-il vouloir se lancer dans un club qui n’a presque plus d’argents à dépenser et qui doit tout reconstruire ?

Mundo Deportivo va dans le même sens et titre "Une fin de cycle honteuse" avec une photo de Piqué tête baissée. Le défenseur s’est d’ailleurs exprimé hier en déclarant qu’il ressentait "de la honte. C’est très dur, j’espère que cela servira à quelque chose, à ce qu’on réfléchisse tous. Le club a besoin de changements. Et je ne parle pas au niveau de l’entraîneur ou des joueurs, mais structurellement, le club a besoin de changements de toutes sortes. Personne n’est indispensable. Il faut faire venir du sang neuf pour changer cette dynamique, et s’il le faut, je serais le premier à m’en aller."

On reste en Espagne, mais cette fois, on s’arrête sur la Une d’AS, qui titre "Humiliation historique". Car il est vrai qu’avec le résultat d’hier soir, des records sont tombés, notamment celui du plus grand nombre de but inscrits dans un match à élimination direct. Le Bayern devient la 1ère équipe de l’histoire à marquer 8 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions.

"Ce n’était pas un match mais un meurtre de sang-froid", a écrit Goal. "Un meurtre que l’on avait vu venir. À Lisbonne, c’était un match entre des athlètes et des touristes avec un score lourd et mérité. Comme la chronique d’une mort annoncée, le Bayern a battu le Barça de manière dévastatrice."

Du côté de l’Equipe, même son de cloche que chez AS. Le quotidien français évoque la leçon historique et titre "Kolossal" alors que chez les Allemands du Bild, on titre même "Victoire gigantesque. Le Rekordmeister n’a pas eu de pitié pour le grand Barcelone et a éliminé l’ensemble des stars autour du sextuple Ballon d’Or Lionel Messi de la Ligue des Champions."

Kicker s’est également montré élogieux envers les Bavarois. "Le Bayern Munich s’est qualifié pour les demi-finales avec un succès historique mais un résultat désastreux pour le FC Barcelone. Le Rekordmeister n’a laissé aucune chance à des Catalans catastrophiques en défense. Une victoire historique pour le Bayern a coïncidé avec un déclin tout aussi historique du Barça."

Il n’y a pas que la victoire qui est gigantesque. Le chantier qui doit être entrepris du côté du Barça va être énorme. Il va falloir prendre les bonnes décisions et les prendre vite. Si l’entraîneur Quique Setien et Eric Abidal ne devraient plus faire long feu en Catalogne, ce qui risque de faire parler dans les prochains jours, c’est le choix de Lionel Messi. L’Argentin va-t-il rester dans son club de toujours et tenter d’enfin aller conquérir cette Ligue des Champions qui lui échappe depuis 2015 ou va-t-il mettre un terme à son histoire avec le FC Barcelone ? Les prochaines semaines vont être chargées pour le Président Josep Maria Bartomeu qui risque lui aussi de sauter, car les élections approchent à grands pas.