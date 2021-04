Le FC Barcelone se chauffe avant la finale de Coupe du Roi en diffusant le but d’anthologie de Messi en 2015

Le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao s’affronteront pour la 8e fois de leur histoire en finale de la Coupe du Roi ce jeudi. Vainqueurs 5 fois lors des précédents duels, les Catalans se souviennent particulièrement du succès de 3-1 de 2015. Non pas pour le score mais bien pour un exploit individuel de Lionel Messi, auteur d’un de ses plus beaux buts sous le maillot blaugrana.

Un solo balle au pied face à des défenseurs basques impuissant que le FC Barcelone a reproposé sur ses réseaux sociaux samedi matin à quelques heures de la finale. Un régal pour les yeux à voir et à revoir.

Cette saison-là, Messi avait inscrit 58 buts en 57 matches. L’Athletic Bilbao – qui a déjà perdu une finale de Coupe du Roi il y a deux semaines – espère que le magicien argentin ne sera pas aussi inspiré qu’il y a 6 ans.