Le FC Barcelone s'incline à Getafe et ne profite pas du faux pas du Real Madrid

Le FC Barcelone a perdu à Getafe (1-0), sa première défaite de la saison, et manqué l'occasion de revenir sur le Real Madrid, leader du championnat d'Espagne qui a lui aussi chuté, à domicile contre Cadix, samedi pour la 6e journée.

Le grand gagnant du week-end est l'Atlético Madrid, vainqueur chez le Celta Vigo 2-0 et désormais à deux points du Real avec un match en moins.

L'attaquant français du Barça Antoine Griezmann a encore été décevant, manquant notamment un face-à-face en or à la demi-heure de jeu, qui aurait pu changer le cours du match. Lionel Messi a lui aussi loupé une énorme occasion, dans le temps additionnel, en frappant à côté après une remise de Gerard Piqué.

Obtenue grâce au pénalty de Jaime Mata (son deuxième but cette saison), la victoire est méritée pour Getafe (2e), qui recolle au Real Madrid en tête de la Liga avec dix points, comme Cadix et Grenade. L'addition aurait pu être plus salée pour le Barça de Ronald Koeman, avec plusieurs occasions manquées par Getafe.