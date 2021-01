Le FC Barcelone reporte ses élections présidentielles à cause du coronavirus

Messi et Griezmann marquent un doublé, le FC Barcelone recolle - Liga - 09/01/2021 Lionel Messi et Antoine Griezmann, deux doublés et tout va mieux ! Les deux superstars ont offert une nouvelle victoire (4-0) au renaissant FC Barcelone samedi à Grenade pour la 18e journée de Liga, et ont permis au Barça de recoller à la tête du classement.