Le FC Barcelone bat Grenade grâce à un but de Messi pour la première de Setién

Première réussie: pour son premier match sur le banc du FC Barcelone, le nouvel entraîneur blaugrana "Quique" Setién, nommé lundi, a vu son équipe battre Grenade (1-0) grâce à Messi dimanche, et reprendre les rênes du classement du Championnat d'Espagne.

Après seulement six jours en poste, Setién a commencé sa pige catalane avec un succès en clôture de la 20e journée de Liga, et l'homme qui a offert ce lever de rideau réussi à son coach se nomme Lionel Messi.

Avec un but (76e) et une prestation encore excellente, le capitaine blaugrana a porté les siens vers le succès et la première place, à égalité de points avec le Real Madrid (43 points), vainqueur de Séville (2-1) samedi.

"Quique" Setién, déjà un pari réussi ? Si le résultat est positif, Grenade reste un promu classé 10e, et le technicien de Santander, 61 ans, nommé lundi en même temps qu'Ernesto Valverde était limogé, n'a eu que six jours pour poser les bases de son projet.

Mais dans le jeu, dimanche, les Catalans, sans briller, ont offert les premiers signaux d'un retour vers leur essence, à l'image des sorties rapides avec des passes en une touche de balle et une projection express vers l'avant (12e, 30e) qui ont rappelé par bribes le Barça de Pep Guardiola, modèle du technicien de Setién au même titre que Johann Cruyff.

Le Barça a-t-il déjà retrouvé son ADN, que Valverde était accusé de détruire avec son pragmatisme ? Il est trop tôt pour le dire, car Setién n'a encore rien révolutionné, et les joueurs n'ont rien réinventé.

Quelques décisions imprécises, des contrôles brouillons, aussi, mais un constat : les coéquipiers de Leo Messi ont la volonté de revenir vers leur identité de jeu.

Et la "Pulga" (puce, en espagnol) argentine, exemplaire, a été la première à sonner la charge.