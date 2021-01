Le duo Vazquez – Asensio fait la différence pour le Real contre le Celta Vigo, Hazard joue 15 minutes

Le Real Madrid s’est imposé 2-0 sans forcer face au Celta Vigo ce samedi soir dans le cadre de la 17e journée de Liga. Deux hommes ont fait la différence côté madrilène : Lucas Vazquez et Marco Asensio . Le second a d’abord trouvé la tête du premier (1-0, 6e), avant que Vazquez ne serve parfaitement Asensio sur le deuxième but des Merengues (2-0, 53e). Eden Hazard est monté à la 74e minute, alors que Thibaut Courtois n’a eu que très peu de travail. Avec cette victoire, le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga avec 1 point de plus que l’Ateltico, qui compte néanmoins 3 matches de moins.

Le résumé de la rencontre :

Alors qu'ils restaient sur cinq victoires consécutives en Liga, les Merengues ont vu leur belle série prendre fin à Elche ce mercredi (1-1). A domicile, le Real Madrid doit se relancer pour garder contact avec l'Atletico, leader. Mais la tâche s'annonce difficile face au Celta Vigo, qui a glané 5 succès sur ses 6 dernières rencontres. D'autant plus que Sergio Ramos, le capitaine du Real, est indisponible.

C'est d'ailleurs les visiteurs qui se procurent la première grosse occasion du match via Iago Aspas. Parfaitement servi dans le dos de la défense par Nolito, Aspas parvient à battre Thibaut Courtois mais Raphaël Varane veille au grain. A la suite de cette action, le Real repart très rapidement vers l'avant et Marco Asensio trouve Lucas Vazquez au second poteau qui marque de la tête (1-0, 6e). A la demi-heure, Santi Mina n'est pas loin d'égaliser pour le Celta mais son tir passe à côté du poteau du gardien belge. Si les joueurs du Real Madrid mènent logiquement à la pause, ils doivent tout de même faire attention à Vigo qui s'est procuré des situations intéressantes.

La seconde période démarre par un gros coup dur pour les visiteurs : Iago Aspas, sans aucun doute le meilleur joueur du Celta Vigo, doit sortir sur blessure après un contact avec Nacho. Et le but du Real quelques minutes plus tard ne va pas arranger les choses. On prend les mêmes et on recommence, mais on inverse les rôles! Lucas Vazquez sert cette fois Marco Asensio dans la surface, et l'Espagnol n'a plus qu'à conclure (2-0, 53e). Peu après, Karim Benzema est proche d'inscrire le troisième but des siens. Toni Kroos sert KB9 en profondeur et l'attaquant français croise sa frappe qui passe légèrement à côté du but de Ruben Blanco (64e). A 15 minutes du terme, Eden Hazard monte sur la pelouse à la place de Marco Asensio. Une courte période durant laquelle le Diable rouge ne peut se mettre en évidence. Score final : 2-0.