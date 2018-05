Le départ de Zizou du Real, l'arrivée de Tuchel au PSG... Thomas Meunier fait le point

Thomas Meunier a abordé au micro de la RTBF l'actualité récente (voire bouillante avec le départ de Zinédine Zidane du Real Madrid), et notamment l'arrivée de Thomas Tuchel au PSG. Le latéral droit, qui ne veut pas penser à un éventuel transfert pour l'instant, estime que Zizou a sans doute choisi le meilleur moment pour quitter les Madrilènes.

"Je pense qu'il ne pouvait pas choisir un meilleur moment pour partir, a expliqué Thomas Meunier au micro de la RTBF. Parfois, mieux vaut raccourcir ses "activités" ! Il a gagné trois fois la Champions League en trois ans, on ne peut rêver mieux. Personne ne pourra lui reprocher ce qu'il a réalisé comme travail, et c'est sans doute le meilleur moment pour partir. Il a apporté de la régularité à cette équipe : quand on voit le onze de ces trois finales, il y a peut-être un joueur qui change. Tactiquement, il y a beaucoup d'intelligence, une mentalité exemplaire, beaucoup d'automatismes, on joue en équipe, on ne porte pas trop le ballon, on affiche une mentalité exemplaire... L'avantage quand on s'appelle Zinédine Zidane, c'est que même si l'équipe est déjà extraordinaire, il y a son charisme, son vécu, une personnalité difficile à remettre en doute. Quand il dit quelque chose, c'est difficile d'affirmer le contraire. Tu acquiesces, et tu écoutes !"

Quant à son avenir au PSG et à l'arrivée de Thomas Tuchel... "On n'a pas encore eu de discussion tous les deux, mais j'imagine que ce sera le cas dans les semaines à venir, car il veut contacter tous les joueurs du groupes. Je le connais un peu grâce à son "épopée" allemande, à Dortmund. C'est un jeune entraîneur qui privilégie le jeu vers l'avant, tout le temps, et la possession. Et d'après les échos que j'ai, il réclame beaucoup de discipline et d'organisation. J'espère qu'il fera en sorte que tout se passe bien la saison prochaine ! Personnellement, je ne pense à rien d’autre que la Coupe du Monde actuellement. Je ne pense pas à Paris et à un transfert. Je veux rester à Paris, mais si le club ne veut plus de moi, on avisera."