Le défenseur brésilien Felipe passe de Porto à l'Atlético Madrid

Felipe e Soares brilharam no Constituição Park (27/03/18) - 28/05/2019 O Constituição Park viveu esta terça-feira uma tarde diferente do habitual e que fez as delícias de mais de 150 crianças, compreensivelmente em êxtase perante a presença de dois craques do FC Porto: Felipe e Soares. O defesa e avançado brasileiros visitaram os Campos de Férias Dragon Force e não escaparam às perguntas da plateia, além de integrarem alguns exercícios e as habituais peladinhas. Os autógrafos e as fotografias também não faltaram, mas momentos destes merecem ser registados e eternizados.