Le calvaire madrilène de Courtois résumé en une statistique

Alex Teklak sur Hazard et Courtois: "On a vraiment exagéré les critiques à leurs égards" -... Le Real Madrid a bien mal entamé la Ligue des Champions en étant battu sèchement 3-0 par un PSG des grands soirs mercredi. Le PSG, privé de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Edinson Cavani s’est imposé grâce à un doublé d’Angel Di Maria et à un but dans les arrêts de jeu de Thomas Meunier, titularisé au poste de latéral droit, ce mercredi à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Champions League. Si la prestation moyenne du Real est à mettre en exergue, que dire de celles d’Eden Hazard et Thibaut Courtois, nos deux Belges titulaires pour la Casa Blanca ? "Tout le monde a été très dur avec les deux joueurs", a déclaré Alex Teklak à notre micro.