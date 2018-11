Le Betis bat le Barça, vaincu chez lui pour la première fois depuis 42 matches

Malgré le retour de blessure de Lionel Messi, double buteur, le leader Barcelone a concédé une défaite surprise face au Betis Séville (4-3) dimanche pour la 12e journée du Championnat d'Espagne, la première à domicile en Liga depuis 2016.

Après 42 matches sans défaite au Camp Nou en championnat, cette série a pris fin face au Betis, 15e au classement avant le match et vainqueur sur des buts de Junior (20e), Joaquin (34e), Giovani Lo Celso (71e) et Sergio Canales (83e). Messi (68e sur penalty, 90e+2) et Arturo Vidal (80e) ont réduit le score en vain, alors qu'Ivan Rakitic a été exclu pour un deuxième carton jaune (82e). Le Barça reste leader mais est désormais talonné par ses poursuivants.