Le Barça songe à prolonger le contrat de Vermaelen

Le Barça serait prêt à offrir un an de contrat supplémentaire à Thomas Vermaelen, annonce El Mundo Deportivo. En fin de bail en juin 2019, le Diable rouge pourrait être prolongé. Impensable en début de saison mais révélateur du changement de statut de notre compatriote.



Arrivé au Barça dans la foulée de la Coupe du Monde au Brésil, Verminator a longtemps cherché sa place dans l'effectif catalan. Souvent blessé, prêté à la Roma, l'ex-Gunner semblait condamné à se trouver un nouvel employeur pour trouver du temps de jeu (pas une minute avant le 24 octobre).



Et puis mi-novembre, la roue a enfin tourné en sa faveur. Les blessures de ses concurrents, le départ annoncé de Mascherano, lui ont offert une opportunité qu'il a saisie pleinement.



Le défenseur central s'est affirmé comme un élément fiable. Il a déjà disputé 18 rencontres et 1391 minutes (son record depuis la saison 2012-2013 et ses 3164 minutes avec Arsenal) et convaincu son coach. "Thomas s'entraîne très bien, et en match, il se bat sur chaque ballon, soulignait Ernesto Valverde fin décembre. "C'est un défenseur central solide, rapide et fort, tout le monde croit en lui à Barcelone. Il a démontré qu'il faisait partie des grands joueurs."



Le passé et l'âge de Vermaelen, qui aura 33 ans en novembre, ne plaide pas pour l'Anversois. Les dirigeants du Barça restent donc prudents et ne veulent pas prendre trop de risque. Raison pour laquelle, selon El Mundo Deportivo, les négociations ne devraient pas débuter avant la saison prochaine.