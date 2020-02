Le Barça se fait peur mais dispose finalement de Getafe

Duel au sommet en Liga ce samedi soir. Le Barça, 2e, accueillait en effet son dauphin, Getafe. Une confrontation jamais facile à aborder pour les Blaugrana qui ont souffert mais qui s'imposent finalement (2-1). C'est Antoine Griezmann, superbement mis sur orbite par l'inévitable Lionel Messi, qui a mis les Catalans sur du velours à la demi-heure.

Sergi Roberto s'est ensuite chargé de faire le break en reprenant un centre au second poteau de Junior Firpo. Malgré ce confortable avantage de deux buts, le Barça a joué à se faire peur en encaissant un superbe goal des oeuvres d'Angel à l'heure de jeu. Par la suite, les hommes de Quique Setien ont souffert, se sont fait peur mais sont finalement parvenus à préserver leur maigre avantage et rafler trois nouveaux points importants dans la course au titre. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Jordi Alba en première mi-temps.