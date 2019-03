Le Barça s'adjuge le derby avec un doublé de Messi

Lionel Messi, auteur d'un doublé dont un improbable coup franc en feuille morte, a permis au FC Barcelone de dompter son voisin l'Espanyol (2-0) pour se rapprocher un peu plus du titre, samedi pour la 29e journée du Championnat d'Espagne.

Dans un derby fermé et crispé au Camp Nou, le capitaine blaugrana a décanté la rencontre d'un coup franc façon panenka, avec l'aide involontaire du capitaine adverse Victor Sanchez qui l'a dévié au fond de la tête en prenant son propre gardien à contre pied (71e). Puis "La Puce" a clos le score en contre sur une offrande du Brésilien Malcom (89e).

Ces deux buts, les 30e et 31e de Messi cette saison en Liga, ont suffi au bonheur du Barça et du petit attaquant argentin, titulaire malgré une pubalgie tenace et bien plus fringant avec le Barça qu'avec sa sélection...

Au classement, le leader Barcelone (1er, 69 pts) prend provisoirement 13 longueurs d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid (2e, 56 pts), sous pression avant d'aller défier Alavés (5e, 44 pts) en soirée. Le Real Madrid (3e, 54 pts) reçoit la lanterne rouge Huesca dimanche, et Getafe (4e, 46 pts) a perdu gros en chutant dans un autre derby, celui de la banlieue sud de Madrid, face à Leganés (2-0).