Le Barça, malade, encaisse une nouvelle défaite malgré le retour de Messi

Sept points sur quinze. Oui vous avez bien lu. Le FC Barcelone a enregistré sa deuxième défaite de la saison, déjà. Et tout ça alors que l'on a seulement disputé la cinquième journée de championnat, alors qu'ils n'avaient concédé jusque-là que quatre revers en deux saisons de Liga depuis l'arrivée de l'entraîneur Ernesto Valverde! De quoi faire redoubler les critiques contre le technicien dans les prochains jours...

Impuissant et dépassé au stade Nuevo Los Carmenes, le Barça s'est retrouvé mené après seulement deux minutes de jeu sur une tête de Ramon Azeez (2e). Puis Alvaro Vadillo a alourdi le score (66e) sur un penalty provoqué par une main d'Arturo Vidal.

Malgré la montée au jeu de Lionel Messi à la mi-temps, le Barça n'y arrive toujours pas. Les millions dépensés cet été pour attirer de nouvelles stars ne sert pour le moment à rien.

Heureusement pour les hommes de Valverde, les autres grands du championnat espagnol ne sont pas au mieux non plus. L'Atletico Madrid a pris dix points sur quinze et le Real Madrid huit points sur douze.

A noter que l'adversaire du jour, le FC Grenade, équipe promue, est leader de la Liga.