Le Barça maintient la pression sur le Real Madrid, Griezmann buteur contre Villareal

Alors qu’il ne reste que 12 points à distribuer, le FC Barcelone a rempli son contrat ce dimanche soir en venant à bout de Villareal. Car il était important pour les blaugrana de répondre à la victoire du Real Madrid, vainqueur plus tôt dans l’après-midi de Bilbao par le plus petit écart.

Et les hommes de Quique Setien l’ont bien compris. L’entraîneur du Barça avait enfin décidé d’aligner Antoine Griezmann dans le onze de base. Et le Français s’est rappelé aux bons souvenirs de son entraîneur en inscrivant le 3e but des siens, son 9e de la saison en championnat. Sur une talonnade de Lionel Messi, l’ancien de l’Atletico a, d’une subtile pichenette inscrite son 9e but de la saison.

Plus tôt dans la partie, c’est tout d’abord un auto-but de Torres qui avait débloqué le score pour les visiteurs, avant que Gerard ne ramène les équipes à égalité. Un but qui montre au combien le Barça est toujours aussi fébrile derrière. Heureusement pour les blaugrana, les attaquants sont en forme. En témoigne le second but signé Luis Suarez. Son tir enroulé à la 20e vaut le détour.

La suite de la rencontre, c’est enfin un Barça agréable à regarder jouer, tant le jeu des blaugrana rappel les meilleures années du tiki-taka. Si Lionel Messi voit un but annulé pour une position de hors-jeu, le Barça s’impose finalement 1-4 Ansu Fati s’est chargé d’inscrire le dernier but de FC Barcelone.

Le Barça revient à quatre points du leader, le Real Madrid à quatre journées de la fin du championnat.