Le Barça et Vermaelen, titulaire, ne font qu'une bouchée de Villarreal

Le FC Barcelone s'est imposé 5-1 face à Villarreal ce mercredi dans le cadre d'une journée reportée de Liga. D'ores et déjà sacrés Champions d'Espagne, les hommes d'Ernesto Valverde ne sont plus qu'à deux matches de réaliser un incroyable exploit : rester invaincus durant toute une saison de Liga !

Thomas Vermaelen a disputé l'intégralité de la rencontre dans la défense du Barça.

Dans un match riche en occasions, Ousmane Dembélé a signé sa meilleure prestation depuis son arrivée en Catalogne en offrant un but tout fait à Philippe Coutinho (11') puis en réussissant son premier doublé blaugrana d'un plat du pied (87') puis d'un lob splendide (93'). Une reprise de Paulinho après une passe en retrait de Lucas Digne (15') et une volée de Lionel Messi (45') avaient mis le Barça à l'abri, alors que Villarreal a réduit le score grâce à un but chanceux de Nicola Sansone (54').

Déjà Champion depuis fin avril et salué avant la rencontre par une haie d'honneur de son adversaire, le Barça soigne au passage ses statistiques en atteignant les 90 points.

Surtout, cela fait 43 matches d'affilée que les Catalans ne perdent plus en Liga, record d'Espagne, et il ne leur reste que le déplacement sur le terrain de Levante dimanche puis la réception de la Real Sociedad pour finir la saison invaincus. Ce serait une première depuis les années 1930, quand la Liga ne comptait que 18 journées.