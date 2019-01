Le Barça émerge face à Getafe et prend le large

Le FC Barcelone a pris la mesure de Getafe en clôture de la journée de Liga (2-1). Les Catalans alignent un cinquième succès de rang en championnat et sont les grands vainqueurs de ce week-end. Thomas Vermaelen, blessé au mollet, est toujours absent.



Le Barça a encore une fois pu compter sur Lionel Messi (20e) et Luis Suarez (39e) pour faire la différence. Les deux stars ont marqué en début de match. Jaime Mata, buteur à la 43e, et les parades de Soria ont entretenu le suspense. Sans modifier le résultat final.



Avec le partage entre Séville et l'Atletico et la défaite du Real, les Blaugrana creusent l'écart au classement. Les Colchoneros sont relégués à 5 points, les Andalous à 7 et le Real, désormais 5e, sont déjà à 10 unités.