Le Barça égalise en fin de match contre l'Atletico et reste provisoirement en tête de Liga

Un but d’Ousmane Dembele à la 90e minute a permis au FC Barcelone d’arracher le partage 1-1 face à l’Atletico de Madrid au Wanda Metropolitano samedi lors de la 13e journée de Liga.

Sous le feu des critiques en semaine, le jeune français est monté au jeu à la 80e minute et a répondu présent en plaçant le ballon entre les jambes de Jan Oblak, juste avant les arrêts de jeu.

Ila a ainsi répondu au but de Diego Costa qui avait surgi au deuxième poteau sur corner pour donner l’avantage aux siens et inscrire son premier but en Liga cette saison(77e).

Au classement, le Barça reste 1er avec 25 points, devant l’Atletico (24 pts) et Séville (23 pts) qui peut se hisser en tête du championnat en cas de succès contre Valladolid dimanche.

Battu 3-0 contre Eibar plus tôt ce samedi, le Real Madrid n’est que 6e.