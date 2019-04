Le Barça bat la Real Sociedad et se rapproche du titre

Plus que six points pour Barcelone! Le leader du Championnat d'Espagne s'est encore rapproché du titre samedi en battant la Real Sociedad 2-1 et en maintenant à distance son dauphin l'Atlético Madrid, vainqueur 1-0 à Eibar grâce à Thomas Lemar. Aucun Belge n'était présent sur la pelouse vu que Adnan Januzaj et Thomas Vermaelen sont blessés.

Pour la 33e journée de Liga, le Barça a continué sa marche triomphale vers la 26e Liga de son histoire: il s'est imposé au Camp Nou sur des buts des défenseurs Clément Lenglet (45e) et Jordi Alba (64e), alors que Juanmi avait brièvement égalisé pour les Basques (62e).

Suffisant pour que le club catalan (1er, 77 pts) garde neuf points d'avance sur l'Atlético (2e, 68 pts) à cinq journées de la fin et puisse rêver au sacre dès la semaine prochaine en cas de succès successifs contre Alavés mardi et Levante samedi.

Le Barça pourrait même être sacré en milieu de semaine s'il bat Alavés mardi et si l'Atlético s'incline à domicile mercredi contre Valence.