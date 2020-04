Le Barça a recomposé son conseil d'administration

Le grand club sportif catalan du FC Barcelone a procédé à une modification de la composition de son Conseil d'administration lundi. Vendredi, six administrateurs avaient annoncé leur démission en signe de mécontentement. Le président Josep Maria Bartomeu, qui reste à son poste, est désormais épaulé par Jordi Moix, en tant que vice-président économique et patrimonial; Pau Vilanova, en tant que vice-président institutionnel; Oriol Tomàs, en tant que vice-président de la zone commerciale; Marta Plana, en tant que secrétaire du conseil d'administration; et David Bellver, en tant que trésorier.

D'autre part, Javier Bordas sera le manager responsable de la première équipe de football, tandis que Xavier Vilajoana sera en charge du Barça B, des jeunes, de la formation et du football féminin.

Les responsables du comité de vigilance seront la secrétaire du conseil d'administration, Marta Plana, et le trésorier, David Bellver, tandis que Joan Bladé, en plus de continuer à diriger les équipes de basket, sera responsable du comité de contrôle et de transparence.

Ce remaniement du conseil d'administration vise non seulement à établir un nouveau plan pour surmonter les conséquences de la crise sanitaire, mais aussi à mener à bien toutes les actions prioritaires correspondant au programme initié en 2010 et au Plan stratégique 2015-2021.