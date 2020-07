La tentative de penalty à deux Ramos/Benzema annulée par l'arbitre

Le Real Madrid s'offre un 34e titre de champion d'Espagne en battant Villarreal - La Liga -... Le Real Madrid a décroché le 34e titre de champion d'Espagne de son histoire ce jeudi en disposant de Villarreal (2-1) dans le cadre de la 37e journée de Liga. Les hommes de Zinedine Zidane possèdent dorénavant 7 points de plus que le FC Barcelone, battu par Osasuna, et ne peuvent plus être rejoints. Les buts de la soirée ont été marqués par l'inévitable Karim Benzema, qui a inscrit par la même occasion ses 20e et 21e buts de la saison en Liga.