La talonnade géniale et décisive de Benzema contre l'Espanyol

Le Real Madrid a battu 1-0 la lanterne rouge de Liga, l'Espanyol Barcelone, dimanche pour la 32e journée du championnat d'Espagne, et repasse en tête du classement avec deux points d'avance sur le FC Barcelone (69 pts), accroché 2-2 samedi au Celta Vigo.

Les Madrilènes se sont imposés grâce à un but facile de Casemiro dans la surface (45e), et prennent un avantage décisif dans la course au titre en Liga, alors qu'il ne reste plus que six journées à jouer.

L'unique réalisation madrilène vaut le détour tant la passe décisive de Karim Benzema est brillante. Le Français a repris en talonnade un ballon qui trainait, poussant celui-ci parfaitement dans la course de son équipier brésilien. Un geste d'autant plus important qu'il offre le leadership espagnol au vainqueur du soir.



Zinedine Zidane s'est montré admiratif devant ce geste. "Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes. Et ce qui est encore plus beau, c'est de voir que son copain, Casemiro en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre d'action".