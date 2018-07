La Supercoupe d'Espagne se jouera à Tanger au Maroc le 12 août. Le lieu a été officialisé dimanche.

Contrairement à ce qui se fait depuis la première édition de la Supercoupe d'Espagne en 1982, elle sera jouée en une seule rencontre et non deux, le 12 août, à 22h00, entre Barcelone, champion, et le FC Séville, battu en finale de la Coupe par le 'Barca'.