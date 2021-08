La superbe vidéo d'adieu du Barça à Lionel Messi

La séparation semblait impossible tant l'histoire du joueur et du club semblait liées. Dernière figure emblématique du Barça qui a régné sur l'Europe à la fin des années 2000 et au début des années 2010, Lionel Messi n'est pourtant plus un joueur du FC Barcelone.

L'annonce est tombée ce jeudi, froide, brève, énigmatique. Derrière un simple tweet "Lionel Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone" se cachait un communiqué expliquant que malgré la volonté du joueur et du club de continuer ensemble, il était impossible de trouver un accord, la faute à des "obstacles financiers et structurels".

Difficile d'imaginer la Pulga sous un autre maillot que celui des Blaugranas tant les souvenirs sont nombreux. Le club a d'ailleurs sorti une vidéo compilant les plus grand moments du génial Argentin, sobrement intitulée "Merci, Leo". Sept minutes de gestes techniques, de chevauchées fantastiques et de buts plus beaux les uns que les autres.

Ses premiers moments dans les équipes de jeunes de la Masia, cette tête décisive en finale de la Ligue des Champions face à Manchester United, ce but offrant la victoire au Barça dans les derniers instants sur la pelouse du grand rival madrilène, ses buts de génie face à Getafe ou Bilbao, cette action désormais mythique avec ce dribble sur Boateng, tout y est repris.

Mais tout s'enchaîne trop vite. Sept minutes, sept petites minutes pour revoir une dernière fois l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans ses oeuvres. Pas le temps de digérer, les phases s'enchainent et lorsque la dernière image disparait, les questions se multiplient. Où va-t-il aller ? Est-ce un énième coup de bluff du Barça pour mettre la pression sur la Liga ? Est-ce vraiment la fin d'une ère ? Alors on relance la vidéo et on profite des ces gestes pour oublier.

