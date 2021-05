La revanche de Docteur Luis et Mister Suarez…

Il est de ceux que l’on aime ou que l’on déteste… Avec une part sombre connue de tous, mais aussi un sacré talent et une sensibilité exacerbée. Ses larmes et ses mots après le titre de l’Atlético de Madrid ce samedi en sont une nouvelle preuve et ne laissent pas de marbre les plus septiques. Luis Suarez a pris une sacrée revanche sur le Barça et sur ses démons. Une leçon, tout simplement.

C’est l’une des décisions du Barça les plus critiquées ces dernières années… Se débarrasser de Luis Suarez comme un "malpropre", en raison de son âge (34 ans), pour un club concurrent posait forcément question. Lionel Messi lui-même s’était interrogé : "Ce qui s’est passé avec Suarez à l’Atléti était… fou ! Il est parti gratuitement, payant les années restantes de son contrat et il a rejoint une équipe qui se bat pour les mêmes objectifs que nous. Incroyable."

Messi et les autres avaient vu juste : Suarez cette saison c’est 21 buts et 3 passes décisives. Une énorme saison et un titre de champion à la clé. Là où le Barça a eu un sacré coup de moins bien finissant troisième de La Liga. Pas mal pour un "joueur trop vieux".

Après la délivrance du titre ce samedi soir, les mots de l’Uruguayen étaient forts. Ses larmes lourdes de sens. "Il y a des situations qui ne sont pas faciles à vivre, c’était dur l’été dernier. La manière dont ils (le Barça, ndlr) m’ont méprisé, sous-estimé… Mais je serai toujours reconnaissant envers l’Atlético, qui m’a ouvert ses portes pour que je continue à prouver que je suis bon. Beaucoup de gens ont souffert avec moi. Ma femme, mes enfants, au quotidien… Cela fait beaucoup d’années que je suis dans le monde du football, et c’est l’année où ils ont le plus souffert. L’Atlético a fait une année fabuleuse, malgré les difficultés que l’on a eues par moments en Liga. On a été les plus réguliers et on termine champions".

Erreur tactique, stratégique, humaine du Barça ? Les trois à la fois sans doute. L’attaquant avait des stats et un palmarès incroyables en Catalogne : 195 buts et 113 passes décisives en 283 matches disputés. Deux souliers d’or européens décrochés… Mais aussi un comportement beaucoup plus exemplaire qu’auparavant, dans le respect des clauses de son contrat de moralité. La déception du joueur était alors à la hauteur de ce qu’il réalisait. Sa fierté et sa revanche en sont d’autant plus grandes aujourd’hui.