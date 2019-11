La Real Sociedad, grâce à un nouvel assist de Januzaj, prend les rennes de la Liga

La Real Sociedad, pourtant accrochée à domicile par Leganes (1-1) en ouverture de la treizième journée de Liga, a pris les commandes du championnat d'Espagne. Les Basques comptent désormais 23 points, soit un de plus que le FC Barcelone et le Real Madrid qui accusent cependant un retard de deux rencontres. Adnan Januzaj, titulaire dans les rangs locaux, a délivré un assist sur le premier but du match à Merino (63). Sur corner, notre compatriote a distillé un excellent ballon, repris victorieusement par le médian espagnol. Januzaj est ensuite sorti avant de six minutes plus tard. Leganes a égalisé grâce à une tête puissant de En-Nesyri (78).

Alors que Januzaj connaissait une période plutôt difficile, il semble relever la tête ces dernières semaines. Il s'agit en effet de sa seconde passe décisive consécutive. Espérons que ces bonnes prestations lui permettent de retrouver du temps de jeu sur la durée.