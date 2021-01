La presse espagnole a perdu patience avec Eden Hazard : "Il est devenu un joueur ordinaire"

Quelques jours après ses 30 ans, Eden Hazard a retrouvé une place de titulaire avec le Real Madrid. Une première depuis la fin novembre.



Sur un terrain indigne, dans un contexte compliqué, le capitaine des Diables rouges n’a pas brillé contre Osasuna, comme beaucoup de ses équipiers. Mais cette prestation en demi-teinte semble être celle de trop pour la presse espagnole qui n’a pas épargné notre compatriote. Les suiveurs de la Maison Blanche ont perdu patience.

"Il est temps qu’Eden Hazard prenne conscience qu’il joue au Real Madrid. Il appartient uniquement aux stars du football sur base de son salaire", écrit Marca. Et le quotidien espagnol de s’interroger : "reverra-t-on un jour Hazard ?". Sous-entendu, retrouvera-t-il le niveau qui a été le sien avec Chelsea et les Diables rouges ?



AS n’est pas plus tendre au moment d’évoquer "un joueur devenu ordinaire" qui ne "prend pas de risques pour faire la différence pour son équipe". Dans sa forme actuelle, il n’a – selon AS – pas sa place sur le terrain. "Il prend le temps de jeu de joueurs qui sont plus "fits" et qui méritent plus leur place que lui".



Ce n’est pas l’avis de Zinédine Zidane qui demande du temps et qui est persuadé qu’une fois qu’Eden aura accumulé des minutes, il retrouvera son éclat. D’autres observateurs sont aussi plus cléments et reconnaissent qu’Hazard était loin d’être le plus mauvais joueur sur la pelouse. "Par moments, il a montré sa classe et avec un peu de chance il aurait pu délivrer un assist", souligne Mario Cortegana, journaliste de Goal.com, dans Het Nieuwsblad. Tout en précisant qu’il a été "invisible" une grande partie de la rencontre.