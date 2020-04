La polyvalence Mané ou la fougue Haaland ? Le Real Madrid hésite...

Erling Haaland ou Sadio Mané ? Ou quelqu’un d’autre encore ? Qui pourrait donc permettre de mieux faire tourner l’attaque du Real Madrid ? Les dirigeants madrilènes se posent la question pour la saison prochaine. Parce que si Karim Benzema a répondu présent pour alimenter le compteur de buts de son club (18 réalisations en Liga cette saison), les autres attaquants de pointe ont déçu : Luka Jovic n’a marqué que 2 fois en 24 matches toutes compétitions confondues, alors que Mariano Diaz n’a presque pas été aligné (même s’il a marqué une fois).

Le Real pense donc évidemment à mettre un petit pactole sur la table pour attirer un grand nom offensif. Tradition de la maison. Ces derniers jours, 2 noms ont circulé avec un peu plus d’insistance, à la Une notamment des grands quotidiens sportifs espagnols : Erling Haaland et Sadio Mané. Alors que le nom de Kylian Mbappé reste gravé en lettres d’or dans le carnet des futurs transferts potentiels, mais peut-être pas pour tout de suite.

La fougue norvégienne avec Haaland…

Erling Haaland (19 ans) a affolé les statistiques depuis le début de la saison, et encore plus depuis le dernier mercato et son arrivée tonitruante au Borussia Dortmund. Malgré l’élimination du club allemand en huitième de finale de la Ligue des Champions (face au PSG), le joueur norvégien a marqué les esprits à pratiquement chaque rencontre disputée avec Dortmund : 12 buts plantés en 11 matches, soit pratiquement un but par heure de jeu. Et on ne parle même pas de sa première moitié de saison avec Salzbourg (28 buts en 22 matches)…

Le Real Madrid penserait donc à l’attaquant norvégien mais il devra peut-être patienter jusqu’au prochain mercato… hivernal. Le timing peut paraître étonnant mais s’expliquerait par le contrat du joueur avec Dortmund : une clause libératoire de 75 millions d’euros y serait prévue, mais à partir de janvier 2021 seulement selon le quotidien espagnol As. L’agent du jeune joueur, Mino Raiola, a de son côté laissé entendre qu’Haaland n’était en tout cas pas disposé à changer de club cet été. Et il ne faut pas oublier non plus que la valeur des joueurs va sans doute diminuer vu la situation actuelle.

… ou la polyvalence sénégalaise avec Mané ?

Sadio Mané (27 ans) est lui est sous contrat jusque 2023 à Liverpool où il se plait particulièrement bien. Mais le Sénégalais ne laisse pas insensible non plus le Real Madrid. Plutôt à l’aise en position d’ailier gauche, Sané n’évolue pas tout à fait à la même position qu’Haaland (le Norvégien est plus axial) mais il se débrouille plutôt bien lors qu’il évolue avant-centre (cette saison il a notamment marqué un doublé contre Newcastle quand Jurgen Klopp avait décidé de le titulariser en pointe). Suffisamment en tout cas pour que son profil intéresse fortement Zinedine Zidane et le staff madrilène pour venir épauler Karim Benzema, d’autant plus que le Sénégalais ne rechigne pas non plus dans le domaine des tâches défensives. La saison en demi-teinte d’Eden Hazard dans cette zone du terrain peut aussi avoir fait réfléchir les dirigeants. Récemment interrogé par des fans sur son profil Instagram, Mané n’a voulu ni confirmer ni infirmer l’intérêt du club espagnol.

Qu’en serait-il alors de Kylian Mbappé ? Le champion du monde intéresse depuis longtemps les dirigeants du Real, mais il faudra attendre les négociations éventuelles entre le joueur et le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat. Le Real semble espérer que le Français ne prolonge pas, quitte à devoir attendre un peu plus longtemps pour s’attacher ses services. En attendant, la Maison Blanche semble prête à faire un gros effort pour s’assurer les services d’un vrai buteur.