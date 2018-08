La Liga va délocaliser un de ses matches aux Etats-Unis, une première

Un match du Championnat d'Espagne va être délocalisé aux Etats-Unis, une première pour la compétition créée en 1928, a annoncé jeudi la Ligue espagnole de football professionnel (LaLiga) dans le cadre du lancement d'une filiale dédiée à sa promotion en Amérique du Nord.

"LaLiga a prévu d'organiser un match officiel de la saison aux Etats-Unis, soit la première rencontre (de Liga) se jouant hors d'Europe", a écrit l'instance dans un communiqué, sans préciser la date retenue ou les équipes concernées.

Pour créer cette filiale, le Championnat d'Espagne a choisi de s'allier avec Relevent, promoteur des matches de gala de l'International Champions Cup (ICC), un tournoi estival qui meuble désormais la pré-saison des grands clubs européens.

La coentreprise, créée pour 15 ans et détenue à 50% par les deux entités, est baptisée LaLiga North America. Elle est destinée à assurer la promotion du football et de la compétition espagnole et aux Etats-Unis et au Canada.

Cette poussée sur le marché nord-américain confirme en tout cas les hautes ambitions de la Liga à l'international. Mardi, la Ligue espagnole a annoncé avoir scellé un accord exceptionnel avec le réseau social Facebook pour retransmettre le Championnat d'Espagne gratuitement et en direct en Asie du sud.

LaLiga a enregistré durant la saison 2016-2017 3,6 milliards d'euros de recettes, dont près de 40% correspondent aux droits télés, dégageant un bénéfice avant impôts de 234 millions d'euros. Pour la saison 2017-2018, LaLiga a dit espérer dépasser pour la première fois la barre des 4 milliards d'euros de revenus.

La saison 2018/19 du Championnat d'Espagne débute vendredi.