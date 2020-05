La Liga recommencera la semaine du 8 juin, peut-être pas Madrid et Barcelone

La Liga reprendra ses droits la semaine du 8 juin! La ligue espagnole de football vient d'obtenir l'accord du gouvernement espagnol. Les étapes de déconfinement étant variables dans les régions espagnoles il n'est pas garanti que tous les clubs puissent disputer la compétition à partir de cette date-là.

"Les clubs, les dirigeants et les joueurs sont prêts à reprendre la saison mais le championnat ne reprendra que si le ministère de la santé l'autorise", avait déclaré vendredi Javier Tebas, le président de La Liga. C'est désormais chose faite.

A priori, la Liga reprendra officiellement quelques jours plus tard. Précisément le vendredi 12 juin avec le derby entre le FC Séville et le Betis Séville. "La coordination avec le conseil espagnol du sport (CSD) et la fédération espagnole de football (RFEF) sera la clé", pour que tout cela puisse se mettre en place dans de bonnes conditions a expliqué Tebas.

Précisions que l'Espagne a procédé a un assouplissement des mesures liées au coronavirus par régions et cela pourrait perturber le calendrier de La Liga car la reprise ne pourrait pas se dérouler de manière simultanée pour tous les clubs dans toutes les régions du pays.

La semaine dernière, Madrid et Barcelone n'étaient toujours pas sorties de la première phase du déconfinement mais les six clubs des deux régions ont reçu une dérogation pour reprendre les entraînements en petits groupes.

La Liga avait été suspendue le 12 mars après 27 journées de championnat. Au classement, le FC Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid, alors qu'il reste 11 journées à disputer.

Les clubs de Liga avaient repris l'entraînement individuel à partir du 8 mai, avec un maximum de six joueurs sur le terrain en simultané et un respect draconien des gestes barrière. Les entraînements collectifs par petits groupes ont repris cette semaine.