Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, Lionel Messi devrait logiquement poursuivre l’aventure en Catalogne.

Le quotidien AS, réputé média sportif ibérique, annonce que La Liga a autorisé le nouveau contrat proposé par les Blaugranas au génie argentin. Après un accord trouvé entre Jorge Messi (père et agent du sextuple Ballon d’or) et le président du Barça, Joan Laporta, les dirigeants du championnat espagnol devaient quant à eux donner leur feu vert pour que l’opération se réalise. Le journal madrilène affirme que c’est chose faite et l’officialisation se réalisera dans les prochains jours. Le Barça connait tout de même de sérieux problèmes financiers et devra dégraisser son noyau d’ici la fin du mercato estival.

Le PSG reste attentif

Auteur d’un mercato XXL, le PSG ne compte pas s’arrêter là et suit le dossier Messi de très près. En cas de retournement de situation (improbable à l’heure actuelle), les Parisiens n’hésiteront pas une seconde et feront le maximum pour convaincre le capitaine de l’Albiceleste de rejoindre l’équipe entraînée par son compatriote Mauricio Pochettino. Le club de Ligue 1 possède un argument majeur pour attirer le natif de Rosario: Paris possède un noyau, sur papier, capable de soulever la Ligue des Champions.

Messi, de son côté, a tout délégué à son paternel pour se focaliser sur son principal objectif : tenter de remporter son premier titre avec l’Argentine. Pour y parvenir, il devra écarter le Brésil de Neymar dans la nuit de samedi à dimanche (à 2h du matin, ndlr) dans le célèbre Maracanã de Rio.