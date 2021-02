Dernier test avant la Champions League pour le Real Madrid ce samedi. Les Madrilènes se déplacent à Valladolid, 18e en Liga, soit premier relégable. Un nouveau match à ne pas perdre pour Zidane et ses hommes. À suivre en direct commenté dès 21h, avec Thibaut Courtois mais toujours sans Eden Hazard.

Ils pourraient déjà avoir la tête tournée vers Bergame et la rencontre face à l’Atalanta de mercredi, mais ils ne peuvent pourtant pas prendre ce match à la légère. Les Merengues ne peuvent plus se permettre de perdre des points face à des équipes moins bien classées s’ils veulent encore se mêler à la course aux premières places. Il faudra donc de l’implication tout en évitant de nouvelles blessures.

Après Eden Hazard (qui revient tout doucement à l’entraînement), Dani Carvajal souffre d’une lésion musculaire qui devrait le tenir éloigné des terrains de longues semaines. Zidane devait déjà composer sans des joueurs comme Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Rodrygo et Fede Valverde. Il s’agira donc de trouver un bon équilibre dans le onze de base ce samedi.