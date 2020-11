La feinte prodigieuse de l'ovni Messi pour offrir un but à Griezmann et mettre le Betis K.O

Annoncé sur le déclin par certains, surnommé "Monsieur Pénalty" par d'autres, Leo Messi sait trouver les bons moments pour infirmer ses réticents détracteurs. Laissé sur le banc par son entraîneur pour affronter le Bétis Séville après une légère alerte à la cheville, l'Argentin a remplacé Ansu Fati à la mi-temps alors que le score était de 1-1.

Rapidement en jambes, la Pulga n'a mis que...quatre minutes pour se montrer décisif. Sur un centre à ras de terre d'Alba, Messi a surpris tous les défenseurs (et le gardien) en laissant astucieusement filer le cuir entre ses jambes. Une offrande somptueuse pour Antoine Griezmann, qui n'a alors "plus que" dû concrétiser, seul face au but vide. Pour l'anecdote, ce chef d'oeuvre collectif a permis aux Catalans de s'envoler, ils s'imposent finalement 5-2.