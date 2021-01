La boulette : Le jour où le FC Barcelone a refusé Cristiano Ronaldo

Vous connaissez tous Cristiano Ronaldo et sa trajectoire footballistique exceptionnelle. Mais vous ne saviez sans doute pas qu'il a été proposé au FC Barcelone et que le club catalan a refusé.

Mercato estival 2003. Le FC Barcelone veut retrouver de sa superbe en Liga et sur la scène européenne et, pour atteindre cet objectif, réalise deux gros transferts entrants : le défenseur mexicain Rafael Marquez (venu de l'AS Monaco contre environ 5,25 millions d'euros) et le médian offensif brésilien Ronaldinho (arrivé du PSG contre environ 27 millions d'euros).

Voilà donc un joli mercato avec deux éléments importants dans deux secteurs différents. La direction catalane est satisfaite, à commencer par son président Joan Laporta, nommé en juin de la même année. "Les émissaires de Rafael Marquez ont abordé un autre sujet un peu plus tard : Cristiano Ronaldo. Un ailier portugais très jeune et très prometteur du Sporting Club du Portugal", rapporte Goal.

Il était sur le point de s'engager avec Manchester United et le Barça aurait pu l'avoir pour un prix légèrement moins onéreux (à peine au-dessus des 15 millions d'euros). Le président Laporta estimait que la venue de Ronaldinho était offensivement suffisante pour régler les carences de l'équipe catalane. Une erreur stratégique.

Cristiano Ronaldo a donc filé vers Manchester United quelques jours après... avec la réussite qu'on lui connait. En 2003, Lionel Messi et CR7 ont donc failli être équipiers. Une association qui aurait très certainement valu le détour !

L'histoire repassant parfois les plats, Laporta est le favori pour la prochaine élection du président du Barça.