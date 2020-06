L'ex-gardien du Barça Juan Carlos Unzué souffre de la maladie de Charcot

L'ancien gardien de but et ex-entraîneur espagnol Juan Carlos Unzué a annoncé jeudi souffrir de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable.

"Je souffre de sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Elle est en train d'affecter les extrémités de mon corps de manière asymétrique. C'est une maladie incurable, hormis quelques cachets qui aide la plupart des patients à ralentir la progression de la maladie", a expliqué Unzué lors d'une conférence de presse à Barcelone jeudi, assisté du président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu.

"La deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité le dire publiquement, c'est parce que j'ai pu voir le peu de visibilité qu'a cette maladie dans notre pays, et le manque de recours" disponibles, a ajouté l'ancien gardien de but du FC Barcelone et du Séville FC.

Unzué a précisé qu'il se "porte bien" et a indiqué qu'il se dédiait désormais à la recherche de moyens pour aider à la lutte contre cette maladie.

Les messages de soutien ont immédiatement afflué: Julen Lopetegui, l'entraîneur de Séville, a exprimé son "regret à la suite de l'annonce faite par Juan Carlos Unzué, qui est un ami de longue date", jeudi en conférence de presse, avant la réception du Barça vendredi.

"Il nous a tous touchés. Je l'embrasse, lui et sa famille", a transmis Lopetegui.

Le Real Madrid a aussi souhaité témoigner tout son "soutien et ses encouragements" à Unzué, ajoutant que le club se joint "à lui et à sa famille dans ce combat contre la maladie".

Juan Carlos Unzué, 53 ans, a évolué entre les années 1980 et le début des années 2000 en passant notamment par Osasuna, Barcelone, Séville, Tenerife et Oviedo.

Après avoir pris sa retraite, il s'est reconverti comme entraîneur des gardiens au Barça sous la houlette de plusieurs entraîneurs, notamment Pep Guardiola, entre 2008 et 2010.

A partir de 2013, il a été l'adjoint de l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Espagne Luis Enrique au Celta Vigo et à Barcelone.

Devenu en 2017 entraîneur principal du Celta Vigo, il est passé sur le banc de Gérone en 2019, avant de céder son poste en octobre dernier.