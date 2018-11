L'effet Solari s'éclipse déjà : le Real, avec Courtois, s'incline lourdement à Eibar

Le Real Madrid a lourdement rechuté samedi à Eibar (3-0) pour la 13e journée du Championnat d'Espagne, la première défaite du nouvel entraîneur Santiago Solari, avec une prestation médiocre de Sergio Ramos au lendemain des révélations sur un contrôle antidopage anormal du capitaine merengue.

Dans le petit stade d'Ipurua, le modeste club basque a décroché à sa 11e tentative la première victoire de son histoire face au Real grâce à Gonzalo Escalante (16e), Sergi Enrich (52e) et Kike Garcia (57e). C'est une douche froide pour les Madrilènes après le redressement observé depuis la nomination de Solari fin octobre. Et Ramos, mis en cause vendredi dans des documents des Football Leaks pour avoir été blanchi par l'UEFA après un contrôle en 2017, a été très moyen, essuyant ponctuellement quelques sifflets du public.



Les Madrilènes manquent également l'occasion de se rapprocher de la tête du classement. En cas de victoire - avec un match de plus au compteur - ils auraient pu revenir à un point du leader le FC Barcelone. Les Catalans se déplacent en plus à l'Atletico Madrid samedi soir dans le choc de cette journée. Le Real reste finalement à la sixième place du classement avec vingt unités et comptent seulement deux points de plus qu'Eibar.

La défaite des coéquipiers de Thibaut Courtois est aussi la première sous l'ère Solari. Fin octobre, l'ancien international argentin est devenu entraîneur ad interim du Real Madrid en remplacement de Julen Lopetegui, limogé après la débacle survenue au Camp Nou. L'"effet Solari" s'est tout de suite fait ressentir avec quatre victoires en autant de matches toutes compétitions confondues et un goal average de +13 (15-2). Ces résultats ont convaincu les dirigeants de faire confiance à Solari et de le présenter officiellement lors de la trêve internationale. C'était également indispensable car un interim ne peut durer que deux semaines selon le règlement fédéral.