L'effet Solari, c'est déjà fini: le Real, avec Courtois, s'incline lourdement à Eibar

Le Real Madrid a lourdement rechuté samedi à Eibar (3-0) pour la 13e journée du Championnat d'Espagne, la première défaite du nouvel entraîneur Santiago Solari, avec une prestation médiocre de Sergio Ramos au lendemain des révélations sur un contrôle antidopage anormal du capitaine merengue.

Dans le petit stade d'Ipurua, le modeste club basque a décroché à sa 11e tentative la première victoire de son histoire face au Real grâce à Gonzalo Escalante (16e), Sergi Enrich (52e) et Kike Garcia (57e). C'est une douche froide pour les Madrilènes après le redressement observé depuis la nomination de Solari fin octobre. Et Ramos, mis en cause vendredi dans des documents des Football Leaks pour avoir été blanchi par l'UEFA après un contrôle en 2017, a été très moyen, essuyant ponctuellement quelques sifflets du public.