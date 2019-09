L'Atlético renverse Eibar (3-2) et s'installe en tête

Mené 2-0, l'Atlético Madrid a renversé Eibar pour s'imposer 3-2 grâce à un but in extremis du Ghanéen Thomas Partey, dimanche, lors de la 3e journée du Championnat d'Espagne, poursuivant son sans-faute et prenant seul les commandes du classement.

Au stade Metropolitano, les "Colchoneros" ont été cueillis à froid avec deux buts précoces signés Charles (7e) et Anaitz Arbilla (19e). Mais l'attaquant madrilène Diego Costa a sonné la révolte, délivrant une passe décisive à Joao Felix pour le premier but du joyau portugais en Liga (27e). Et en seconde période, les entrants Vitolo (52e) et Thomas Partey tout au bout du suspense (90e+1) ont arraché la victoire.

Avec ce troisième succès en trois matches, l'Atlético est la seule équipe à avoir réussi un carton plein cette saison en Liga.

L'équipe de Diego Simeone (1er, 9 pts) s'installe à la première place devant l'Athletic Bilbao (2e, 7 pts) et Séville (3e, 7 pts), avec cinq longueurs d'avance sur le FC Barcelone (4 pts), freiné samedi sur le terrain du promu Osasuna, à Pampelune (2-2). Le Real Madrid (4 pts) se déplaçait en soirée à Villarreal.