L'Atlético Madrid offre 126 millions pour Joao Félix

L'Atlético Madrid a fait une offre de 126 millions d'euros pour recruter le jeune attaquant portugais Joao Félix du Benfica Lisbonne, a annoncé mercredi soir le club portugais en ajoutant qu'il allait étudier la proposition.

L'offre dépasse les 120 millions d'euros prévus par la clause libératoire du joueur de 19 ans pour couvrir le coût financier d'une opération à régler en plusieurs tranches, a précisé le club champion du Portugal dans un communiqué aux autorités boursières.

La presse sportive lusitanienne assurait depuis la semaine dernière que l'international portugais rejoindra cet été l'Atlético Madrid pour la somme record de 120 millions d'euros.

S'il était confirmé, le transfert de Joao Félix figurerait parmi le top 5 des opérations les plus chères de l'histoire du sport.

Il pulvériserait le record du plus gros achat de l'Atlético, devant Thomas Lemar (72 M EUR en 2018) ou celui de la meilleure vente de l'histoire du football portugais.

Felix deviendrait aussi le joueur portugais le plus cher de tous les temps car le montant confirmé mercredi par Benfica dépasse les 105 millions d'euros dépensés par la Juventus Turin pour s'offrir Cristiano Ronaldo.

L'Atlético Madrid cherche un héritier au Français Antoine Griezmann, auteur de 133 buts en cinq saisons, qui doit activer début juillet sa clause de départ de 120 millions d'euros pour rejoindre le FC Barcelone, selon Miguel Angel Gil Marin, directeur général de l'Atlético.

Joao Félix a rejoint l'équipe première du Benfica il y a un an et, avec 20 buts et 11 passes décisives en 43 matches, il a vite attiré l'attention des recruteurs de plus grands clubs européens, la presse évoquant notamment un intérêt de Manchester City.

Début juin, il a fait ses grands débuts avec la sélection portugaise, accompagnant Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque contre la Suisse (3-1) lors de la phase finale de Ligue des nations remportée à domicile.