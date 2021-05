L'Atlético Madrid et Yannick Carrasco, buteur, battent la Real Sociedad et font un pas vers le titre

Atlético Madrid - Real Sociedad : Le 1-0 de Yannick Carrasco - Liga - 12/05/2021 Si l'Atlético Madrid décroche le titre de Champion d'Espagne d'ici quelques jours, les Colchoneros pourront notamment remercier Yannick Carrasco, plus décisif que jamais ces dernières semaines. Le Diable Rouge a à nouveau trouvé le chemin des filets face à la Real Sociedad ce mercredi soir (16' 1-0) et en est désormais à quatre buts et quatre assists depuis le début du mois d'avril, le tout en l'espace de sept matches !