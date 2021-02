L'Atletico Madrid domine la Liga : l'ennui au sommet…

"Les cochons dans l’espace !" : Loin de la célèbre réplique de Piggy des Muppets, les Colchoneros ("fabricants de matelas" en Espagnol, le métier des fondateurs du club) voient déjà les étoiles : l’Atletico Madrid compte 10 points d’avance en tête de la Liga, tout en ayant disputé un match de moins que la concurrence. De quoi faire déjà rêver du titre aux supporters invétérés de l’équipe emmenée depuis 10 ans par l’inépuisable Diego Simeone.

"On commence à y croire car on est bien partis…" se lance Manu Ferrera, ex-adjoint de Michel Preud’homme (Gand, Standard) et de Marc Wilmots (Iran), coach des Espoirs de La Gantoise… et surtout fan de toujours de l’Atletico. "Avant la pandémie, j’allais régulièrement voir des matches, j’ai fêté le dernier titre là-bas en 2014 et j’espère bien remettre ça en fin de saison… si la crise sanitaire est résorbée. Je fais partie des Los Sufridores, expression qui signifie littéralement ‘ceux qui souffrent’. C’est le surnom des supporters : l’Atletico est un club de tradition où le public vit et souffre avec son équipe. On attend de nos joueurs qu’ils se donnent à fond, on ne veut pas de vedettes sur le terrain : les joueurs qui n’épousent pas ce schéma ne restent pas longtemps… L’ambiance au stade est toujours aussi chaude, même si je préférais l’ancien stade, le Calderon dont je suis un nostalgique…"

"Ennuyeux à mourir..."

Comme le Club Bruges en Belgique, l’Atletico écrase la concurrence et affiche les meilleures stats de Liga : meilleure attaque (40 buts), meilleure défense (10)… et surtout meilleur ratio, tant offensif que défensif, entre les buts marqués et les expected-goals. Traduction : les Madrilènes marquent… plus de buts que leur nombre d’occasions leur offre, et en encaissent… moins de goals que ce que les occasions adverses font espérer au camp d’en-face !

►►► À lire aussi : Le Real Madrid champion de Liga ? Thibaut Courtois veut encore y croire

"C’est toujours la même philosophie : les valeurs de base sont la solidarité, une défense solide et des reconversions ultra-rapides" reprend Manu Ferrera. "Simeone se fiche de la possession de balle : même face au dernier classé, l’Atletico laisse le ballon à l’adversaire ! Il évolue en bloc bas et procède par contres, avec un double rideau défensif, une organisation sans faille et des individualités offensives qui doivent exploiter les rares occasions. À Barcelone ou au Real, on va voir le foot comme on va au théâtre, le supporter veut du beau jeu. Chez nous, ce qui compte c’est la combativité et la victoire… J’avoue que, si je n’étais pas supporter, le jeu de l’Atletico m’ennuierait à mourir ! (rires) Mais c’est du football aussi !"