L'Atlético et Cavani d'accord en vue d'un possible transfert

L'Uruguayen Edinson Cavani s'est mis d'accord avec l'Atlético Madrid en vue d'un possible transfert en janvier, si jamais le Paris SG accepte de vendre l'attaquant, a affirmé lundi le quotidien sportif espagnol Marca, qui voit "Cavani très proche de l'Atlético".

"En principe, l'accord serait pour deux saisons et demi, même si cela reste à négocier", a écrit Marca, sans citer de source.

En tout état de cause, l'accord dépendrait, selon Marca, des discussions entre l'Atlético et Paris sur le montant d'un transfert au mercato d'hiver de l'Uruguayen, meilleur buteur de l'histoire du PSG et chouchou des supporters au Parc des Princes.

"La seule difficulté pour le transfert imminent, c'est le club parisien", écrit Marca, assurant que "la divergence pourrait se centrer sur le prix à payer au PSG par l'Atlético".

Le contrat de Cavani (32 ans) s'achève en juin prochain, ce qui l'autorise à négocier avec n'importe quel club à partir du 1er janvier en vue d'une signature l'été prochain.

Marca affirme que "Cavani n'est pas content à 100% à Paris, parce qu'il n'est pas titulaire permanent" depuis l'arrivée à l'intersaison de l'Argentin Mauro Icardi, qui a pris sa place dans le onze titulaire.

Si l'Uruguayen signait avant le 1er février à l'Atletico, il pourrait alors disputer la Ligue des champions avec son nouveau club.