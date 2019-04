L'Atlético dompte enfin Gérone, sa bête noire

Un but heureux de Diego Godin et un lob en contre d'Antoine Griezmann ont permis à l'Atlético Madrid de vaincre sa bête noire Gérone (2-0), mardi pour la 30e journée du Championnat d'Espagne, et de mettre sous pression le leader Barcelone, opposé à Villarreal.

Dans une rencontre soporifique au stade Metropolitano, Godin a surgi de la tête pour envoyer au fond un ballon mal boxé par le gardien (76e). L'arbitre a d'abord annulé le but pour hors-jeu, Antoine Griezmann apparaissant peut-être en position illicite, mais la décision a été rectifiée par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Et "Grizi" a ensuite clos le score d'un ballon piqué en contre-attaque (90e+4).

C'est la première victoire des "Colchoneros" contre Gérone en six confrontations officielles, après cinq matches nuls.

Au classement, l'Atlético (2e, 62 pts) revient provisoirement à sept longueurs du FC Barcelone (1er, 69 pts), en déplacement à Villarreal en soirée. Les deux premiers doivent se retrouver samedi au Camp Nou pour un choc au sommet de la Liga.

En gagnant au forceps mardi, l'équipe de Diego Simeone s'est donné le droit de croire encore à une improbable "remontada" dans la course au titre à huit matches du terme de la saison.

Griezmann très discret

Au stade Metropolitano, l'Atlético a longtemps buté sur la rigueur défensive de Gérone, cet adversaire qui lui a toujours donné du fil à retordre et l'a même éliminé en huitièmes de finale de Coupe du Roi cette saison (1-1, 3-3).

Il a même fallu que l'excellent gardien slovène Jan Oblak s'emploie pour préserver la cage des "Colchoneros" face aux tentatives de l'attaquant ivoirien Seydou Doumbia (3e, 35e).

Dans un match sans rythme, l'Atleti a néanmoins eu les plus belles occasions, comme cette frappe lourde de Koke qui a heurté la transversale (39e) ou cette volée juste au-dessus d'Alvaro Morata, servi au point de penalty (43e).

Griezmann, jusque-là très discret excepté sur deux frappes peu dangereuses du pied droit (12e, 26e), a néanmoins contribué à l'ouverture du score de son grand ami Godin: il a fait action de jeu devant le gardien adverse Gorka Iraizoz, qui a raté son dégagement du poing et offert un but tout fait au défenseur uruguayen (76e).

L'attaquant français s'est ensuite raté sur un face-à-face avec le gardien (88e). Mais d'un lob subtil dans les dernières secondes du match, il a inscrit son 13e but de la saison en Liga et chassé un début de disette en club, alors qu'il restait sur sept matches d'affilée sans marquer avec l'Atlético...