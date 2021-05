L’Atletico de Madrid de Yannick Carrasco, encore décisif, remporte la Liga aux dépens de son voisin le Real

Suite à sa victoire 1-2 sur le terrain de Valladolid et malgré la victoire du Real Madrid à domicile face à Villarreal , l’Atletico de Madrid est champion d’Espagne pour la neuvième fois de son histoire ! Des buts de Correa et Suarez ont permis à l’équipe de Yannick Carrasco, à l'assist, de remporter un titre qui les boudait depuis 7 ans. Le Real termine donc la saison sans le moindre titre.

Madrid recommence très fort la deuxième période. Après seulement une minute de jeu, les Madrilènes se créent directement une grosse occasion. La pression s’intensifie vraiment sur la défense de Valladolid qui craque quelques secondes plus tard.

A la 32e minute, les coéquipiers de Yannick Carrasco réagissent enfin et se procurent une énorme occasion. Carrasco lance Suarez. Sa frappe est déviée par un défenseur et passe donc à côté. Sur le corner qui suit, Gimenez frappe de la tête mais cela passe au-dessus.

Dès le début du match, l’Atletico met la pression sur la défense de Valladolid. Après 9 minutes de jeu, Luis Suarez tente de marquer dans un angle impossible. Quelques minutes plus tard, contre le cours du jeu, Valladolid ouvre le score par Oscar Plano . Sur une contre-attaque ultrarapide après un corner offensif de l’Atletico, le milieu de terrain espagnol inscrit son 5e but de la saison.

Quelques minutes après, l'inévitable Luis Suarez inscrit le but de la victoire (67e). L’Atletico est champion d’Espagne ! Pour l'ancien du Barça, il s'agit d'un 5e titre de champion en 7 ans.

Equipe la plus régulière tout au long de la saison, l’Atletico mérite de remporter ce titre. Malgré un petit passage à vide fin mars qui avait permis au Real et à Barcelone de revenir, ce sont les Colchoneros qui émergent. Leur principal concurrent du jour, le Real, finit donc la saison sans aucun trophée. Il faudra désormais voir la position de la direction par rapport à Zidane, annoncé en délicatesse depuis maintenant quelques semaines. Le Barça termine lui 3e du championnat après son succès 0-1 à Eibar. Dans le bas du tableau, Huesca, Valladolid et Eibar descendent.