L'Atletico de Carrasco s'en sort de justesse contre Valladolid et remonte sur podium

L’Atletico Madrid a longtemps été tenu en échec par Valladolid avant de s’imposer dans le cadre de la 30e journée de Liga (1-0). Yannick Carrasco est sorti du banc à la 57e minute. Contrairement au dernier match, il n’a pas pu se montrer décisif.



Au classement, l’Atleti fait la bonne opération et profite au mieux des points perdus par ses concurrents directs (Séville et Getafe). Avec ce succès, los Rojiblancos remontent sur le podium provisoire de la Liga.



Pendant plus de 80 minutes, on a cru que les deux spécialistes du partage de la Liga allaient être fidèles à leurs habitudes. Dominateurs (65% de possession) mais trop maladroits (3 tirs cadrés sur 14), les Colchoneros ont peiné à trouver la faille.



Diego Simeone a joué avec toute la largeur de la palette offensive à sa disposition. Il a lancé Koke, Yannick Carrasco, Angel Correa, Diego Costa, et enfin Victor Vitolo dans la dernière demi-heure. Et cela a fini par payer.



Valladolid a vu le danger arriver. De plus en plus pressant. Un but de Diego Costa a logiquement été annulé pour hors-jeu. Caro s’est interposé sur une frappe puissante de Thomas. Malheureusement pour le gardien sa brillante intervention a vite été oubliée. Sur le coup de coin suivant, il a manqué sa sortie et Vitolo en a profité pour planter un coup de tête victorieux (83e). Des remplaçants buteurs, c’est une autre habitude bien ancrée chez les Madrilènes.