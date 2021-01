Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, enrage contre ses attaquants

Si le FC Barcelone s’est qualifié ce jeudi pour les 16 derniers de la Copa del Rey, son entraîneur Ronald Koeman n’était pas satisfait par la manière. Et il l’a fait savoir après le match. Le Néerlandais a pointé du doigt la difficulté de son équipe à se procurer des actions et le nombre d’occasions gaspillées tout en ayant besoin de temps supplémentaire.

"L’essentiel est de toujours passer au tour suivant, mais nous ne pouvons pas être satisfaits car nous avons manqué des occasions et deux penaltys. On doit prendre nos responsabilités dans ce match. Et encore une fois, on joue 120 minutes, ce qui est un problème. Cela fait maintenant trois matches consécutifs que l’on joue avec du temps en plus. Nous avons eu des occasions et cela ne peut pas arriver. Je ne reproche pas nos efforts. Mais, il ne s’agit pas seulement de courir, il faut aussi créer et se montrer efficace", a expliqué Koeman.

En huitièmes de finale, le FC Barcelone se déplace au Rayo Vallecano.