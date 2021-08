Koeman critique le jeune Ilaix Moriba : "Pour un jeune de 18 ans, l’argent ne doit pas être le principal"

Alors que le FC Barcelone affronte l’Athletic Bilbao ce samedi soir, le club continue à devoir gérer les problèmes financiers et les contrats de certains de ses joueurs. Parmi ceux-ci, celui d’Ilaix Moriba. En fin de contrat en 2022, le milieu de terrain ne souhaite pour le moment pas prolonger. De quoi notamment agacé son coach Ronald Koeman.

Formé au Barça et considéré comme un des joueurs d’avenir du club, Ilaix Moriba continue de poser des problèmes au niveau de la prolongation de son contrat qui se termine en 2022.

Car le FC Barcelone galère avec ses finances et n’arrive pas à prolonger son milieu de terrain. Pourtant, le club espagnol a proposé une prolongation, mais le souci vient du joueur qui n’est pas d’accord avec celle-ci.

Ce refus de prolonger a irrité son coach. Ronald Koeman en a profité pour s’exprimer sur son cas ce vendredi en conférence de presse : "J’ai parlé à Ilaix Moriba il y a deux ou trois semaines. En tant que personne et non pas comme l’entraîneur du Barça. Sa situation est horrible pour moi. C’est un jeune joueur, il a 18 ans et il a pu jouer avec l’équipe pro la saison passée. Il est le futur du club. Mais actuellement il ne joue pas et il n’est pas avec nous. Je sais quel contrat le club veut lui offrir et il me paraît parfait", explique le coach lors de son passage face à la presse.

Pour un jeune de 18 ans, l’argent ne doit pas être le principal

Selon le Néerlandais, le joueur et son entourage demandent trop d’argent. Une situation que ne lui plaît pas et qui pourrait porter préjudice à Moriba.

"Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l’argent est le plus important. Le plus important c’est de jouer des matches. Mais des joueurs et leurs entourages pensent différemment. Je suis déçu, je crois davantage au football qu’aux contrats. Pour un jeune de 18 ans, l’argent ne doit pas être le principal."

Si le joueur n’a pas réagi, il a cependant posté une stories sur son compte Instagram avec la phrase suivante : "Des milliers de rumeurs et personne ne connaît la vérité."

A en croire la presse espagnole, c’est le club allemand de Leipzig qui est le mieux placé pour le recruter cet été. Le Barça pourrait céder son joyau pour 15 millions d’euros. A moins qu’une dernière offre fasse changer d’avis Ilaix Moriba ?