Koeman à propos de Messi : "J'aimerais qu'il reste encore de nombreuses années à Barcelone"

L'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a déclaré samedi faire de son mieux pour que Lionel Messi "soit heureux" à Barcelone, où il arrive en fin de contrat en juin, et salué le retour en forme d'Antoine Griezmann, sur qui il assure n'avoir "jamais eu de doutes".

"Il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de son avenir et c'est lui", a déclaré Ronald Koeman samedi à propos de l'Argentin, à la veille du déplacement du Barça à Séville en Liga. "J'aimerais qu'il reste encore de nombreuses années et j'essaie de faire en sorte qu'il soit heureux, comme il l'est en ce moment."

"Leo rend l'équipe meilleure et nous avons besoin de lui. Il améliore le moral et l'énergie de l'équipe, mais son avenir est entre ses mains".

Messi, qui avait exprimé son envie de quitter le Barça en août avant de faire machine arrière, est libre de quitter son club de toujours au mois de juin. Manchester City et le Paris Saint-Germain sont sur les rangs pour tenter de faire signer le sextuple Ballon d'Or.

Koeman a également salué le retour en forme d'Antoine Griezmann, qui a marqué sept buts lors de ses huit derniers matches, dont deux lors de la victoire 5-3 en Coupe du Roi contre Grenade mercredi.

"Je me souviens de l'appel que je lui ai passé lorsque j'ai rejoint le Barca", a déclaré Koeman à propos du champion du monde français. "Je lui ai dit que j'avais entièrement confiance en lui. Je sais qu'il n'était pas aussi efficace au début que ces derniers temps."

"Je n'ai jamais eu de doutes à son sujet, et il est très critique envers lui-même. C'est un joueur important et il a toujours travaillé dur pour revenir et trouver le meilleur en lui. On ne peut pas en demander plus".

Un autre international français du Barça, Ousmane Dembélé, a lui aussi retrouvé la forme après des blessures à répétition.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé les années précédentes, mais il s'est beaucoup amélioré physiquement", a déclaré Koeman à propos de l'ancien attaquant de Dortmund. "Il est très bon, il provoque en un-contre-un, il est rapide. J'adore ce joueur. Il est très impliqué, il est très heureux et nous devons continuer comme ça".

Le technicien néerlandais a par ailleurs confirmé que Sergi Roberto manquerait le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 16 février, en raison d'une blessure à la cuisse droite.